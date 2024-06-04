Элина Свитолина о молчании теннисного тура о войне в Украине: «Это очень грустно, потому что многие мои друзья и знакомые сейчас на фронте»

Украинская теннисистка Элина Свитолина в Париже ответила на вопросы журналистов о прошлогодней поддержке от Уимблдона и перспективе получить помощь в этом сезоне

— В прошлом году Уимблдон оплачивал расходы украинских игроков, в частности, за проживание. Вы в курсе, что они предложат вам и вашим соотечественникам в этом году? Знаете ли вы, что будет происходить во время травяного сезона в Великобритании?

— У меня еще не было разговора с ними. В прошлом году они объявили об этом как раз накануне соревнований. Пока я с ними не общалась, поэтому мне не известно ничего.

— Еще по этой теме. Кажется, год назад в туре мы еще постоянно говорили о войне в Украине, было большое благотворительное мероприятие в Австралии, Уимблдон делал какие-то вещи. Сейчас складывается впечатление, что люди не так много об этом говорят. Вы тоже это чувствуете? Когда вы оглядываетесь на эти события, не кажется ли вам, как будто это все было немного напоказ?

— Конечно, мне очень грустно за свою страну. Я представляю Украину. Это страна откуда я родом. Я люблю мой народ. Конечно, очень грустно. Потому что я знаю, что многие мои друзья и знакомые мне люди сейчас на фронте, отдают свою жизнь в этой ужасной войне. Конечно, это очень грустная для меня тема еще и потому, что люди и медиа уже не говорят об этом. Конечно, происходят другие войны, другие события, это так, но мне очень грустно. Как я сказала, у меня есть очень близкие друзья и люди, с которыми я ежедневно общаюсь, которые сейчас воюют.

— Хотелось бы вам, чтобы Уимблдон связался с вами чтобы сказать, что у них есть больше предложений для украинских игроков в этом году?

— Да, конечно. Война все еще продолжается. Мы, украинские игроки, все еще много делаем для помощи нашей стране. Поэтому это снова был бы невероятно щедрый жест, если бы нам немного помогли с проживанием, как это было в прошлом году. Это были такие маленькие моменты, но они действительно очень помогли нам, потому что за гостиничный номер надо оплатить 300 фунтов, а то и больше. И если ты выступаешь на турнире дольше, то в итоге получается довольно большая сумма. Но это их выбор. Будем надеяться…

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