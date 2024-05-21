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Футбол

Сборная Англии обнародовала предварительный состав на Евро-2024

В заявку не попали девять игроков

Сборная Англии обнародовала предварительный состав на Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сборная Англии объявила свой предварительный состав на чемпионат Европы-2024.

    В заявку не попали такие игроки как: Маркус Рашфорд, Бен Чилвелл, Рис Джеймс, Хендерсон, Калвин Филлипс, Ник Поуп, Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо, Леви Колвилл.

    Отметим, что в ходе подготовки к соревнованиям будут задействованы все 33 игрока, которые попали в заявку. Тренер национальной сборной Гарет Саутгейт должен сообщить УЕФА окончательный состав из 26 футболистов до 23:59 7 июня.

    www.ua-football.com

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