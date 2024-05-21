Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Один из лучших боксеров хевивейта Джозеф Паркер, прогнозировавший победу Фьюри нокаутом, прокомментировал этот бой.

«Усик провел великолепный бой, но Тайсон тоже был хорош. Я считаю, что это был очень близкий бой. У обоих были хорошие. Я всегда поддерживаю Фьюри, бой был близок, он мог закончиться вничью или в пользу Тайсона. Я поздравляю Александра Усика, он замечательный боксер, и то, что он достиг в боксе просто поражает», – сказал Паркер.

sport.ua