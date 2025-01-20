Как в Маранелло встречали Льюиса Хэмилтона

Льюис Хэмилтон прибыл на завод Ferrari в Маранелло в понедельник около 10 утра. Погода в этот январский день была дождливая, практически лондонская, но британцам к этому не привыкать.

Микроавтобус с затемнёнными стёклами подвёз его к главному входу в Gestione Sportiva, гоночному подразделению Ferrari, расположенному по адресу «Улица Энцо Феррари, 27». Там его уже поджидали десятка три местных болельщиков, настоящих энтузиастов Формулы 1, которым не терпелось увидеть семикратного чемпиона мира в день его первого официального визита в их любимую команду.

Затем Хэмилтон проследовал на заводской испытательный трек Фьорано, где на площади, которая носит имя Михаэля Шумахера, его встречали Фредерик Вассёр, руководитель команды, и Бенедетто Винья, исполнительный директор компании.

Там были сделаны несколько церемониальных фото у F40, культовой модели Ferrari и одного из любимых спорткаров Льюиса. После короткой фотосессии вместе с его новым начальством он заглянул в боксы испытательного полигона, где ему в ближайшие дни предстоит провести первые тесты за рулём красной гоночной машины.

Во Фьорано Хэмилтону показали исторический офис, в котором работал Энцо Феррари, после чего все вернулись в базу команды, где к руководителям Скудерии присоединился Пьеро Феррари. После этой официальной встречи Льюис продолжил знакомиться с различными департаментами своей новой команды, а завтра начнётся работа с инженерами.

Изначально предполагалось, что уже в понедельник он может сесть за руль одной из машин прежних лет выпуска, но из-за неважной погоды эти планы отложены как минимум до среды. Но никакая погода не помешала Льюису в сопровождении секьюрити, а также Джона Элканна, президента Ferrari, выйти к болельщикам. Причём кому-то из них даже повезло получить автограф прославленного чемпиона уже в его первый день в новой команде.

В общем, этот понедельник надолго запомнится многим в Маранелло!

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