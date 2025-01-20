Australian Open. Монфис не смог доиграть матч 1/8 финала против Шелтона

Французский теннисист отказался от продолжения борьбы в начале четвёртого сета



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Бен Шелтон (США, 21) – Гаэль Монфис (Франция) 7:6(3), 6:7(3), 7:6(2), 1:0 (отказ)

Американский теннисист во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнире Grand Slam. Впервые Шелтону это удалось в 2023 году на US Open, где он смог дойти до полуфинала, где проиграл будущем чемпиону Новаку Джоковичу.

Гаэлю Монфису не удалось продлить свою беспроигрышную серию после титула на турнире ATP 250 в Окленде перед стартом на Australian Open. За последние две недели 38-летний француз сыграл девять матчей.

Бен Шелтон в следующем раунде встретится с дебютантом четвертьфинальной стадии на уровне Grand Slam Лоренцо Сонего. Американец дважды играл против представителя Италии и одержал одну победу: в 2022 году он обыграл соперника на “Мастерсе” в Цинциннати, а в следующем сезоне уступил в первом круге Ролан Гаррос.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua