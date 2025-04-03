Элина Свитолина приняла участие в мероприятии по случаю второй годовщины создания бригады НГУ «Хартия»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила торжественное мероприятие, посвящённое второй годовщине создания 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия».



В рамках события состоялась премьера документального фильма «Движение началось», в котором рассказывается о бойцах бригады и их ежедневной борьбе за свободу и независимость страны.

Свитолина, которая уже несколько лет финансово поддерживает «Хартию», вновь выразила признательность военным и подчеркнула, что для неё большая честь быть рядом с ними.

“«Хартия» – это о силе, преданности и братстве. Для меня огромная честь быть вашим другом с первых дней», — написала Элина в своих соцсетях.

«Фильм “Движение началось” – это не просто кино. Это жизнь. Жизнь наших воинов. Самое ценное, что у них есть. И именно эту жизнь они отдают ради нас. Я благодарна каждому за мужество, за выбор бороться, за выбор жить – не только ради себя, а ради всей Украины. Мой глубокий респект. Моя бесконечная благодарность».

Бригада «Хартия» была сформирована на базе добровольческого подразделения и за два года стала одним из ключевых подразделений на восточном направлении. Элина Свитолина неоднократно выражала поддержку украинским защитникам как публично, так и в своих социальных проектах.



btu.org.ua