Ролан Гаррос. Синнер в трёх сетах обыграл Димитрова и первым вышел в полуфинал

На Открытом чемпионате Франции состоялся первый четвертьфинальный матч

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Григор Димитров (Болгария, 10) 6:2, 6:4 7:6(3)

Итальянский теннисист выиграл четвёртый из пяти сыгранных матчей против Димитрова и второй в этом году. В марте Синнер был сильнее болгарина в финальном матче на «Мастерсе» в Майами.

Синнер проведёт третий полуфинал на турнире Grand Slam: в прошлом году он дошёл до этой стадии на Уимблдоне, а на старте этого сезона итальянец выиграл титул на Australian Open.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что со следующей недели Синнер возглавит мировой одиночный рейтинг.

Следующий соперник итальянского теннисиста на Ролан Гаррос определится в матче Стефанос Циципас (Греция, 9) — Карлос Алькарас (Испания, 3).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua