Каспер Рууд – о том, что приехал на РГ с травмой: “Если вы не играете в обязательных турнирах, ATP отнимает 25% от вашего бонуса по итогам года”

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал свое неожиданное поражение от Нуно Боржеша во втором круге Открытого чемпионата Франции



“Последние пару недель я боролся с болями в колене, которые то появлялись, то исчезали. Я решил уехать из Женевы после Рима, чтобы сделать все возможное и вылечиться, чтобы быть готовым к этому турниру. Это не постоянная боль, потому что на тренировках я мог избегать определенных движений, но во время матчей это сложнее. Определенные удары вызывают боль, особенно когда ты полностью выкладываешься, пытаясь дотянуться до каждого мяча.

Сканирование не показало никаких структурных повреждений, что хорошо, но есть жидкость и воспаление, которое должно сойти. Я решил продолжить сезон, принимая противовоспалительные и обезболивающие препараты. Это немного помогало, но не полностью. Самый болезненный момент – это скольжение на левой ноге и выполнение бэкхенда из открытой позиции, потому что именно левое колено травмировано.

Я старался не показывать соперникам, что мне больно, и избегал этого движения на тренировках, насколько это было возможно. Но во время матча ты уже не думаешь об этом, просто играешь и забываешь о боли. Я не хочу ничего отнимать у Нуно, он провел феноменальный матч. Боль я почувствовал довольно рано в первом сете. В третьем и четвертом сетах стало хуже, я обратился к физиотерапевту, надеясь, что что-то изменится. Почему я не снялся по ходу матча? В четвертом сете все произошло довольно быстро, я проигрывал 0-4, поэтому просто решил доиграть, потому что оставалось всего два гейма.

Почему теннисисты продолжают играть на турнирах, даже несмотря на травмы? Это похоже на крысиные бега, когда дело доходит до рейтинга. Ты чувствуешь, что обязан играть по определенным правилам, которые установила АТР, и которые предусматривают выступление на обязательных турнирах. Ты чувствуешь, что много теряешь, если не появляешься и не играешь… как в экономическом плане, так и в плане очков, рейтинга и возможностей.



Я знаю, что эти недели и месяцы очень важны для меня, как для остальной части года, так и для моей карьеры. Конечно, если у меня сломана нога, я не буду играть. Но в любом случае это тяжело, особенно когда это часть сезона с обязательными турнирами, которые нельзя пропустить, потому что наказания довольно жесткие, с точки зрения того, что все остальные будут играть, набирать очки… а ты не будешь. Также существует определенная система бонусов, которая уменьшается, если ты не появляешься на обязательных соревнованиях.

Это сомнительная система, потому что, с одной стороны, ты не хочешь появляться травмированным, а с другой – можешь отдать место другому. Не знаю, знаете ли вы, но если вы не играете в обязательных турнирах, они отнимают 25% от вашего бонуса по итогам года. Вы как бы заставляете игроков появляться травмированными, больными или еще какими-то, а это не совсем честно, на мой взгляд.

Как бы то ни было, как я уже сказал, моя ситуация не была безвыходной. Я смог справиться с болью. Было не так уж и плохо. Некоторые дни хуже других. Я просто с нетерпением жду, когда уже не буду принимать обезболивающие несколько дней [улыбается]. Пусть все заживет, отдохнет и посмотрим, как я буду чувствовать себя через несколько недель”.

btu.org.ua