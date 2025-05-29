Флавио Бриаторе: В 2026-м мы будем выигрывать гонки

Возглавив после серии перестановок команду Alpine, Флавио Бриаторе в интервью Le Monde озвучил цели – победы в гонках уже в 2026-м и борьбу за титул в 2027-м.

Флавио Бриаторе: «Сегодняшняя Формула 1 стала совсем другой. Я помню, как отношение прессы было чисто техническим, а журналисты отлично разбирались в инженерных вопросах. С Benetton мы начали это менять, пригласив прессу, работающую в стиле lifestyle, что потом подхватили Red Bull и другие. Я понимал, что для серьёзных спонсоров важно не только участие команды в гонках, но и её яркий имидж.

Вместе с Benetton и Renault мы нашли очень важных спонсоров, и я помню, что инженеры были против этой идеи. Они говорили мне «Не нужно слишком много спонсоров, поскольку наклейки с логотипами, которые мы наклеиваем на машину, слишком много весят!» Мы были первыми, у кого в команде появился кто-то, кто занимался исключительно маркетингом. Сегодня отделы маркетинга – одни из самых крупных в командах.

Этот сезон для нас – переходный, сейчас все силы направлены на машину следующего года, когда в Формуле 1 изменится регламент. Мы должны этим воспользоваться. Но в 2026-м у нас не будет оправданий: мы должны быть конкурентоспособны. Это наш долг перед Renault, Alpine и Лукой де Мео. Я гарантирую, что в 2026-м мы сможем выигрывать гонки, а в 2027-м должны стать претендентами на титул».

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