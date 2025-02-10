Кристенсен: Жизнь Макса изменится, когда он станет отцом

Том Кристенсен, девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана», принимая участие в подкасте издания RacingNews365, поделился мыслями о том, как и когда Макс Ферстаппен сможет реализовать давнюю мечту и попробовать свои силы в гонках на выносливость. Но о предстоящем сезоне в Формуле 1 легендарный датчанин тоже говорил…

Том Кристенсен: «Когда Макс Ферстаппен не пилотирует реальную гоночную машину, он сидит в кресле симулятора и участвует в виртуальных гонках на выносливость, а это означает, что они ему нравятся. Можно сказать, что он уже начинает думать о выступлении в Ле-Мане в будущем.

Учитывая его статус в Red Bull, если он останется в этой команде – а на эту тему сейчас много разговоров – то когда-нибудь он может получить шанс выступить в Ле-Мане по ходу сезона Формулы 1. Это тоже возможно. Ведь если к Ф1 и кибергонкам добавить гонки на выносливость, то это сделает его ещё более разносторонне подготовленным профессионалом.

Лично мне нравится, когда гонщики Формулы 1 выступают в ралли, в GT, и хотя это, конечно, больше характерно для гонщиков старой школы, я был бы рад видеть Макса за рулём спорткара.

Правда, его жизнь несколько изменится, когда он станет отцом, я в этом не сомневаюсь. В своё время так было со мной, но так бывает вообще со всеми. Хотя, возможно, Макса эти изменения лишь сделают сильнее. И суть таких перемен в том, что ты стараешься ещё более рационально и оптимально распределять своё время.

Но если он останется в Red Bull, когда будет развиваться сотрудничество команды с Ford – а совсем недавно в этой компании подтвердили, что они вернутся в Ле-Ман с машиной категории LMDh – то это тоже открывает какие-то возможности…

Но сейчас я огромным нетерпением жду нового сезона в Формуле 1. В 2025 году в чемпионате появится немало новичков, которые уже демонстрируют определённый потенциал, и, конечно, очень важные новости связаны с тем, что Льюис Хэмилтон уже примерил красную униформу Ferrari. И он тоже полон сил и энергии, очень мотивирован, и это тоже интересный аспект.

Что касается Red Bull Racing, то Лиаму Лоусону нужно готовиться к тому, что он будет уступать в скорости Максу, но задача любого гонщика состоит в том, чтобы сделать это отставание как можно меньше. Правда, время всегда работало против всех бывших напарников Ферстаппена, и исключением можно считать только Серхио Переса.

Лично я считаю, что Карлос Сайнс мог бы стать идеальным напарником Макса, но, как мы знаем, мир не идеален, и на ситуацию всегда влияют политические игры и разного рода прочие факторы. Будем надеяться, что Лиам – тоже неплохой выбор, и вскоре мы увидим, что у этого парня окажется вполне подходящий потенциал».

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