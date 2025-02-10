Немецкий боксер может стать следующим соперником Александра Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится титульный бой в супертяжелом весе – на ринге сойдутся представитель Германии Агит Кабайел (25–0, 17 КО) и китаец Чжан Чжилей (27–2–1, 22 КО).

Победитель этого противостояния станет временным чемпионом по версии WBC и будет претендовать на поединок с украинцем Александром Усиком, который владеет полноценным титулом. Накануне встречи с Чжаном, немецкий боксер поделился своими ожиданиями:

«Для меня очень важно быть на этом этапе карьеры. Давно не было топового немецкого тяжеловеса. Я чувствую, что все это – признание моей тяжелой работы со стороны Турки Аль-Шейха.

Раньше я побеждал на ринге, но это не приносило мне никакого успеха. Теперь я уверен, что должен попасть на эту высоту. Во многих поединках я был аутсайдером, но все равно побеждал. Мне предстоит сделать еще один важный шаг», – уверен в своих силах Агит.

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