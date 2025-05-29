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Хоккей

Флорида повторила достижение Тампы в Кубке Стэнли

Флорида повторила достижение Тампы в Кубке Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» победила на выезде «Каролину Харрикейнс» со счетом 5:3 и одержала победу в серии в целом (4-1).

«Флорида» стала девятой командой в истории НХЛ, которая три сезона подряд дошла до финала Кубка Стэнли. За последние 40 лет только «Тампа-Бэй Лайтнинг» смогла сделать подобное.

  • «Тампа-Бэй Лайтнинг»: 2020-2022
  • «Флорида Пантерз»: 2023-2025

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    В составе «Флориды» в нынешнем плей-офф отметились голами уже 19 разных хоккеистов. Только 8 команд в истории НХЛ имели большее количество игроков с заброшенными шайбами в течение одного сезона Кубка Стэнли.

  • 21 – «Филадельфия Флайерс» (1987)
  • 21 – «Бостон Брюинс» (2019)
  • 20 – «Эдмонтон Ойлерз» (1984)
  • 20 – «Сент-Луис Блюз» (1986)
  • 20 – «Питсбург Пингвинз» (1991)
  • 20 – «Торонто Мейпл Лифс» (1993)
  • 20 – «Нью-Джерси Дэвилз» (1995)
  • 20 – «Сент-Луис Блюз» (2019)
  • 19 – «Флорида Пантерз» (2025)

    • sport.ua

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