Флорида повторила достижение Тампы в Кубке Стэнли

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» победила на выезде «Каролину Харрикейнс» со счетом 5:3 и одержала победу в серии в целом (4-1).
«Флорида» стала девятой командой в истории НХЛ, которая три сезона подряд дошла до финала Кубка Стэнли. За последние 40 лет только «Тампа-Бэй Лайтнинг» смогла сделать подобное.
Каролина записала в свой пассив антирекорд американских лиг
В составе «Флориды» в нынешнем плей-офф отметились голами уже 19 разных хоккеистов. Только 8 команд в истории НХЛ имели большее количество игроков с заброшенными шайбами в течение одного сезона Кубка Стэнли.