Ига Швёнтек – о том, что не выиграла ни одного титула после Ролан Гаррос: “Я себя не осуждаю из-за этого, и никто не должен этого делать”

Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллс Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов перед началом защиты своего титула



– В прошлом году у вас было отличное выступление здесь. Какие ваши мысли по поводу возвращения?

– Безусловно, я рада вернуться. Это место, где мне действительно нравится находиться. Поэтому, да, я с нетерпением жду турнира. В течение последней недели я работала над тем, чтобы привыкнуть к условиям и покрытию. Все идет довольно хорошо.

– Когда вы приехали? Над чем работали?

– Мы приехали в пятницу, и я хотела приехать пораньше, чтобы иметь полную неделю тренировок перед тем, как сосредоточиться на турнире. Это было больше для меня, для моей игры и моего развития как игрока. Это было здорово, потому что здесь можно спокойно тренироваться, не отвлекаться на лишние вещи. Мне это очень понравилось.

– Вы уже испытали новое покрытие? Что думаете? Оно стало быстрее?

– Честно говоря, я не чувствую большой разницы. Мы приезжаем сюда каждый год после игры на разных покрытиях. Все говорят, что оно немного другое, но, возможно, это просто потому, что все об этом говорят. Но честно, мне это не важно. Каждую неделю мы привыкаем к новым условиям, поэтому уже привыкли к этому. Я стараюсь не слишком этим переживать и просто выходить на корт и играть.

– Вы выиграли два титула здесь, вы можете стать первой, кто выиграет три. Что именно в Индиан-Уэллс помогает вам демонстрировать свою лучшую игру?

– Честно говоря, не знаю, трудно сказать. Наверное, покрытие достаточно медленное, мяч высоко отскакивает. Это дает мне определенное преимущество. Но, с другой стороны, условия здесь все еще непростые из-за очень сухого воздуха. Поэтому я бы не сказала, что играть здесь легко, потому что это не так. Каждый матч может быть чрезвычайно сложным. Я просто стараюсь быть стабильной, потому что если ты играешь последовательно, то имеешь больше шансов выигрывать титулы. Но это не значит, что это легко, совсем нет.

– Это уже второй сезон, когда вы приезжаете после двух обязательных турниров в феврале, и после года с более длинными турнирами серии 1000. Есть ли способ, с помощью которого вы, как игроки, можете адаптироваться к такому ритму – большему количеству обязательных турниров и более длительному пребыванию в туре?

– Да, думаю, я уже к этому привыкла, ведь турниры серии Grand Slam всегда были длинными, так что у тебя есть один выходной день между матчами. В конце года это сложно, потому что кажется, что ты в туре уже очень долго. Турниры длятся долго. Если ты играешь до последнего, то почти нет времени вернуться домой или даже взять хотя бы два нормальных выходных. Но с другой стороны, есть и преимущества. Этот выходной можно использовать для хорошей тренировки. Если во время матчей твоя техника немного «проседает», можно использовать эти тренировки, чтобы напомнить себе, на чем сосредоточиться и над чем работать. Я стараюсь видеть в этом позитив, поскольку мы не имеем большого влияния на расписание. Я использую из этого максимум.

– Вы выиграли много матчей после Ролан Гаррос, но не добыли ни одного титула, что для вас необычно. Это вас беспокоит? Это кажется вам странным?

– Знаете, я ведь также и не могла играть на всех турнирах (смеётся). Я принимаю свою ситуацию такой, как она есть, и, безусловно, много работаю, чтобы улучшить свою игру и иметь больше шансов выигрывать турниры. Но после Ролан Гаррос мой год шел не так легко и гладко, как обычно. Я не осуждаю себя из-за этого, и никто не должен этого делать (смеётся).

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек начнет выступление на турнире в Индиан-Уэллс матчем против француженки Каролин Гарсия.

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