“Я осторожный оптимист”, – Экс-игрок Динамо дал прогноз на матч с Галатасараем

Фото: ФК Динамо Київ

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями от матча киевлянами с "Галатасараем" в Лиге Европы.

"Украинским клубам ранее еще не приходилось так рано проводить еврокубковые баталии. Поэтому это очередной вызов для тренерского штаба "Динамо", завтра убедимся принесет ли киевлянам какие-то дивиденды форсирование подготовительного процесса.

Я осторожный оптимист. Да, динамовцы почему-то не позаботились об усилении в каждое звено, возможно, приберегли свои "козыри" на февраль, когда сфокусируются на заключительной части чемпионата УПЛ. Но завтра динамовцы, по крайней мере, не будут уступать хозяевам в опыте международных матчей, а в скорости преимущество должно быть на их стороне.

Не должен гостей пугать и 12 игрок "Галатасарая". Знаю по себе, что играть при переполненных трибунах всегда приятно, даже когда они настроены против тебя. Убежден, что это будет только стимулировать динамовцев сыграть через не могу и заставить своим мастерством замолчать местных фанов. Думаю, что соперники обменяются забитыми мячами и все закончится вничью – 1:1", – сказал Мизин.