«Это безумие». Чемпионы мира обвинили друг друга накануне поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC, WBO и WBA Сауль Альварес (62–2–2, 39 КО, Мексика) проведет бой с обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) Теренсом Кроуфордом (41–0, 31 КО, США).

Боксеры начали конфликтовать из-за уровня соперников друг друга – Альварес считает, что у американца не было действительно сильных оппонентов:

«Я уважаю Теренса, но вы посмотрите, с кем он выходит на ринг. Среди его соперников я могу выделить только одного нормального. Посмотрите на рекорд, найдите там кого-то сильного. Один Эррол Спенс, больше никого нет», – считает Альварес.

Кроуфорд не остался в стороне и решил ответить мексиканцу: «Это безумие! Я смеюсь с этих заявлений. Он считает, что все мои соперники плохие и только один нормальный? Окей, я запомню это. Сауль, не забудь о своих словах. Если ты не понимаешь, то я делаю в ринге так, что мои оппоненты выглядят плохо», – парировал Теренс.

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sport.ua