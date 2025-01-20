Айзек Хаджар хочет в дебютном сезоне опередить напарника

В 2025-м Айзека Хаджара ждёт дебютный сезон в Формуле 1. Французский гонщик понимает, что в Racing Bulls в первую очередь будут сравнивать его результаты с результатами Юки Цуноды, поэтому ставит перед собой задачу опередить напарника.

Айзек Хаджар: «Я знаю, что у меня ограниченный опыт в Формуле 1, а соперники выступают на очень высоком уровне. В конце концов, я знаю, на что способен. Я знаю, что когда сяду за руль, то сделаю всё возможное, чтобы опередить Юки Цуноду.

Быть быстрее напарника – единственное, что имеет значение, особенно в Формуле 1, поскольку только с напарником у нас одинаковые машины. Говоря о целях, можно сказать, что это единственная реальная для меня задача.

Но я признаю, что мне немного страшно приходить в мир Формулы 1. Однако я сохраню стремление побеждать и держать под контролем эмоции. Я прекрасно знаю, в какой команде выступаю, и знаю, что они не очень любят, когда гонщик пользуется кнопкой радиопереговоров».

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