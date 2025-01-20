Янник Синнер – о выходе в четвертьфинал Australian Open: “Сегодня я играл против сильного соперника, но также боролся сам с собой”

Итальянский теннисист прокомментировал свою победу в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии



Янник Синнер, обыграв сегодня Хольгера Руне, продолжает защиту титула на австралийском “мэйджоре”.

– Янник, отличная работа. Насколько тяжелыми были условия сегодня?

– Да, это был тяжелый матч для нас обоих. Я знал, что Руне играл несколько длинных матчей перед сегодняшним. Я старался оставаться сильным ментально, хотя и у самого были трудности. Но я рад, что прохожу дальше. Руне очень агрессивный теннисист. Он значительно улучшил свою игру за последний год, с ним нужно быть готовым к неожиданностям. Он удивительный игрок, большой талант, как мы увидели сегодня. Я старался использовать те небольшие шансы, которые у меня были, и мне это удалось. В третьем сете, если бы он сделал брейк в начале, это могло бы изменить ход игры. Но я рад, что остался сильным в важные моменты, и это мне помогло.

– На корте вы сказали, что еще утром знали насколько тяжелым будет этот матч и что не тренировались сегодня. Это связано только с условиями или еще с чем-то?

– Да, я не хочу много говорить о том, как я чувствовал себя. Мне было не очень хорошо, думаю, это было видно. Я чувствовал физические трудности. Приехал сюда как можно позже. Я знал, что сегодня будет очень сложно. Играл против сильного соперника, но также боролся сам с собой. Я старался справиться с ситуацией на корте как можно лучше, и, думаю, сегодня это удалось. Я рад, что прохожу в следующий круг.

– Была ли полезной та медицинская помощь, которую вы получили? Это имело значение?

– Что касается моего состояния, то никакой травмы у меня нет, с этим все в порядке. Но есть проблемы со здоровьем немного тяжело. Я общался с врачом перед игрой и сделал небольшое обследование. Да, это помогло. Когда я вернулся на корт, чувствовал себя немного лучше. Вид, пожалуй, тоже был немного лучше, цвет лица вернулся. Это помогло, безусловно. Вчера было жарко, сегодня тоже. В таких условиях каждому игроку тяжело. А когда ты не в идеальном состоянии здоровья, это еще сложнее. Мне дали немного лекарств, и это немного помогло.

– Что вы думаете о ситуации с повреждением сетки? Были ли эти 20 минут полезными для вас?

– Да, мне эта ситуация пошла на пользу. Очевидно, никто этого не ожидал. Обычно, если сетка ломается, это не нижняя часть, а что-то другое. Но в этот раз сломалась самая важная часть, которая держит сетку. Эта пауза мне помогла. Я был счастлив, что смог выйти с корта, немного восстановиться физически, облить голову холодной водой. Это очень помогло. Сегодня мне очень, очень повезло.

– В четвертьфинале вы сыграете против Алекса де Минора, против которого у вас хорошая статистика. Меняет ли это вашу подготовку? Дает ли уверенность в матче?

– Нет, потому что каждый матч разный. Играть против него здесь, в Австралии, это, безусловно, будет другой опыт. Посмотрим. Я просто постараюсь сосредоточиться на себе, восстановиться и, надеюсь, буду готов к следующему матчу.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua