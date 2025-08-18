Повторение финалов Ролан Гаррос и Уимблдона в Цинциннати: Синнер и Алькарас поспорят за чемпионский трофей

Анонс решающего матча на турнире ATP Masters 1000 в США
Цинциннати, США • 7-18 августа • хард • $10,699,452
Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)
Финал
Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2)
Центральный корт. Начало матча в 22:00 по Киеву
• Синнер и Алькарас ранее играли друг против друга 13 раз на уровне Тура, и в восьми матчах сильнее был испанский теннисист.
• В текущем сезоне это будет четвертый финал, в котором встретятся Синнер и Алькарас: Карлос выиграл в их противостояниях на “Мастерсе” в Риме и на Ролан Гаррос, а Янник победил в матче за титул на Уимблдоне.
пятый раз выступает на турнире в Цинциннати и попробует защитить свой прошлогодний титул. Это будет 28-й финал в карьере итальянца, в котором он будет бороться за 21-й титул. Также это будет восьмой финал на “Мастерсах” – в его активе четыре трофея на соревнованиях этой серии.
На данный момент Синнер выиграл 26 матчей подряд на харде и в случае победы он будет на шестом месте в списке игроков с самыми продолжительными сериями на этом покрытии в 21-м веке.
Если Синнер победит в финале, он:
– станет четвертым теннисистом в сезоне, которые выиграли три и больше титулов, после Карлоса Алькараса (5), Александра Бублика (3) и Лучано Дардери (3);
– станет четвертым игроком с момента основания категории “Мастерс” (в 1990 году), который защитил титул в Цинциннати, и первым с 2015 года, когда это сделал Роджер Федерер
– станет первым чемпионом “Мастерса” с 2023 года (Карлос Алькарас в Индиан-Уэллс), который не проиграл ни одного сета
Путь к финалу: [1] Янник Синнер (Италия, №1 ATP)
R128: BYE
R64: [Q] Даниэль Галан (Колумбия, №144 ATP) 6:1, 6:1
R32: [30] Габриэль Диалло (Канада, №35 ATP) 6:2, 7:6(6)
R16: [Q] Адриан Маннарино (Франция, №89 ATP) 6:4, 7:6(4)
QF: [23] Феликс Оже-Альяссим (Канада, №28) 6:0, 6:2
SF: [Q] Теренс Атман (Франция, №136 ATP) 7:6(4), 6:2
пятый раз принимает участие в Цинциннати и во второй раз сыграет в финале. Два года назад он уступил Новаку Джоковичу, не реализовав матчбол. Испанец сыграет 29-й финал в карьере и он попробует выиграть 22-й трофей. Это будет девятый решающий матч для него на турнирах ATP 1000, в котором он будет бороться за восьмой титул.
Алькарас выиграл 16 последних матчей на “Мастерсах” и в случае победы он сравняется с Томасом Мустером, который занимает 10-е место в списке самых продолжительных серий в истории проведения этой категории.
Если Алькарас победит в финале, он:
– станет восьмым игроком, в активе которого будет минимум восемь титулов на “Мастерсах”;
– станет вторым самым молодым теннисистом с таким количеством трофеев после Рафаэля Надаля;
– станет третьим испанским чемпионом после Карлоса Мойя (2022) и Рафаэля Надаля (2013);
– станет самым юным чемпионом турнира с 2008 года, когда Энди Маррей выиграл титул в 21 год
Путь к финалу: [2] Карлос Алькарас (Испания, №2 ATP)
R128: BYE
R64: Дамир Джумхур (Босиния и Герцеговина, №56 ATP) 6:1, 2:6, 6:3
R32: Хамад Меджедович (Сербия, №72 ATP) 6:4, 6:4
R16: [LL] Лука Нарди (Италия, №98 ATP) 6:1, 6:4
QF: [9] Андрей Рублёв (-, №11 ATP) 6:3, 4:6, 7:5
SF: [3] Александр Зверев (Германия, №3 ATP) 6:4, 6:3
• Это будет третий финал на турнире в Цинциннати, в котором встретятся первые два номера мирового рейтинга. Предыдущими участниками таких финалов были Роджер Федерер и Новак Джокович (2012) и Новак Джокович с Карлосом Алькарасом (2023).
• За последние восемь лет это будет пятый финал на турнирах серии “Мастерс”, в котором сыграют лидер рейтинга и вторая ракетка мира. Предыдущий такой матч был два года назад также в Цинциннати.
Национальный фактор: Янник Синнер девять из предыдущих десяти матчей с испанскими игроками сыграл против Алькараса и одержал четыре победы (три из них против Карлоса). Карлос Алькарас в этом году сыграл 11 матчей против итальянцев и потерпел одно поражение – от Синнера в финале Уимблдона.
Рейтинг по итогам турнира: вне зависимости от результата финального матча Янник Синнер и Карлос Алькарас останутся на своих прежних позициях – первом и втором местах соответсвенно.
