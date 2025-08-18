Повторение финалов Ролан Гаррос и Уимблдона в Цинциннати: Синнер и Алькарас поспорят за чемпионский трофей

Анонс решающего матча на турнире ATP Masters 1000 в США



Цинциннати, США • 7-18 августа • хард • $10,699,452

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Центральный корт. Начало матча в 22:00 по Киеву

• Синнер и Алькарас ранее играли друг против друга 13 раз на уровне Тура, и в восьми матчах сильнее был испанский теннисист.

• В текущем сезоне это будет четвертый финал, в котором встретятся Синнер и Алькарас: Карлос выиграл в их противостояниях на “Мастерсе” в Риме и на Ролан Гаррос, а Янник победил в матче за титул на Уимблдоне.

пятый раз выступает на турнире в Цинциннати и попробует защитить свой прошлогодний титул. Это будет 28-й финал в карьере итальянца, в котором он будет бороться за 21-й титул. Также это будет восьмой финал на “Мастерсах” – в его активе четыре трофея на соревнованиях этой серии.

На данный момент Синнер выиграл 26 матчей подряд на харде и в случае победы он будет на шестом месте в списке игроков с самыми продолжительными сериями на этом покрытии в 21-м веке.

Если Синнер победит в финале, он:

– станет четвертым теннисистом в сезоне, которые выиграли три и больше титулов, после Карлоса Алькараса (5), Александра Бублика (3) и Лучано Дардери (3);

– станет четвертым игроком с момента основания категории “Мастерс” (в 1990 году), который защитил титул в Цинциннати, и первым с 2015 года, когда это сделал Роджер Федерер

– станет первым чемпионом “Мастерса” с 2023 года (Карлос Алькарас в Индиан-Уэллс), который не проиграл ни одного сета

Путь к финалу: [1] Янник Синнер (Италия, №1 ATP)

R128: BYE

R64: [Q] Даниэль Галан (Колумбия, №144 ATP) 6:1, 6:1

R32: [30] Габриэль Диалло (Канада, №35 ATP) 6:2, 7:6(6)

R16: [Q] Адриан Маннарино (Франция, №89 ATP) 6:4, 7:6(4)

QF: [23] Феликс Оже-Альяссим (Канада, №28) 6:0, 6:2

SF: [Q] Теренс Атман (Франция, №136 ATP) 7:6(4), 6:2

пятый раз принимает участие в Цинциннати и во второй раз сыграет в финале. Два года назад он уступил Новаку Джоковичу, не реализовав матчбол. Испанец сыграет 29-й финал в карьере и он попробует выиграть 22-й трофей. Это будет девятый решающий матч для него на турнирах ATP 1000, в котором он будет бороться за восьмой титул.

Алькарас выиграл 16 последних матчей на “Мастерсах” и в случае победы он сравняется с Томасом Мустером, который занимает 10-е место в списке самых продолжительных серий в истории проведения этой категории.

Если Алькарас победит в финале, он:

– станет восьмым игроком, в активе которого будет минимум восемь титулов на “Мастерсах”;

– станет вторым самым молодым теннисистом с таким количеством трофеев после Рафаэля Надаля;

– станет третьим испанским чемпионом после Карлоса Мойя (2022) и Рафаэля Надаля (2013);

– станет самым юным чемпионом турнира с 2008 года, когда Энди Маррей выиграл титул в 21 год

Путь к финалу: [2] Карлос Алькарас (Испания, №2 ATP)

R128: BYE

R64: Дамир Джумхур (Босиния и Герцеговина, №56 ATP) 6:1, 2:6, 6:3

R32: Хамад Меджедович (Сербия, №72 ATP) 6:4, 6:4

R16: [LL] Лука Нарди (Италия, №98 ATP) 6:1, 6:4

QF: [9] Андрей Рублёв (-, №11 ATP) 6:3, 4:6, 7:5

SF: [3] Александр Зверев (Германия, №3 ATP) 6:4, 6:3

• Это будет третий финал на турнире в Цинциннати, в котором встретятся первые два номера мирового рейтинга. Предыдущими участниками таких финалов были Роджер Федерер и Новак Джокович (2012) и Новак Джокович с Карлосом Алькарасом (2023).

• За последние восемь лет это будет пятый финал на турнирах серии “Мастерс”, в котором сыграют лидер рейтинга и вторая ракетка мира. Предыдущий такой матч был два года назад также в Цинциннати.

Национальный фактор: Янник Синнер девять из предыдущих десяти матчей с испанскими игроками сыграл против Алькараса и одержал четыре победы (три из них против Карлоса). Карлос Алькарас в этом году сыграл 11 матчей против итальянцев и потерпел одно поражение – от Синнера в финале Уимблдона.

Рейтинг по итогам турнира: вне зависимости от результата финального матча Янник Синнер и Карлос Алькарас останутся на своих прежних позициях – первом и втором местах соответсвенно.

