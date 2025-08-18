Тинейджер из Украины удостоился индивидуальной награды в Чехии

Максим Вершецкий празднует гол

Юный форвард сборной Украины U17 Максим Вершецкий удостоился звания лучшего нападающего международного турнира «Ostrava Hockey Cup 2025», который завершился в чешской Остраве с участием пяти команд в возрасте до 17 лет.

По итогам четырех поединков уроженец Луцка 16-летний Вершецкий набрал – 8 (5+3) очков, включая хет-трик в ворота юношей «Витковице». Сборная Украины финишировала на втором месте, уступив в матче за титул чешскому «Тршинцу».

В прошлом сезоне Вершецкий выступал в Латвии за хоккейную школу «Фалконс», а в нынешнее межсезонье перешел в чешскую «Порубу» U17.

Индивидуальные трофеи в номинации лучший вратарь и защитник «Ostrava Hockey Cup 2025» получили представители «Тршинца» – Давид Крейчи и Тадеаш Халупа.

sport.ua