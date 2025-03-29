Вольфф: Из-за идеи вернуться к V10 Ф1 выглядит глупо

Идея вернуть в Формулу 1 безнаддувные двигатели V10 стала одной из тем, весьма живо обсуждавшихся в паддоке и в прессе в начале сезона, причём началось всё с подачи президента FIA.

В прошлом месяце Мохаммед бен Сулайем заявил буквально следующее: «Мы должны рассмотреть целый ряд идей, включая возвращение к громким V10, но работающим на экологичном топливе».

Разумеется, подобные заявления диссонируют с декларируемым стремлением достичь к 2030 году углеродной нейтральности и идут вразрез с курсом на снижение расходов.

По мнению Тото Вольффа, Формула 1 будет выглядеть довольно глупо, если начнёт менять уже давно утверждённые планы, суть которых в том, что гибридные силовые установки нового поколения, которые команды получат в 2026 году, должны применяться в течение следующего пятилетия.

Один из вполне резонных аргументов Вольффа, которые он привёл в интервью Autosport, состоит в том, что Формула 1 должна быть надёжным деловым партнёром, с которым готовы иметь дело ведущие автопроизводители мира.

«Формула 1 выглядит несколько глупо, когда привлекает такие компании, как Audi, продвигая идею замечательного гибридного двигателя, работающего на экологичном топливе, а затем вдруг мы говорим, что вообще-то хотим оставить эти моторы только на три года, а не на пять, – рассуждал руководитель команды Mercedes. – Мы же должны быть солидными и надёжными партнёрами.

Наш подход должен быть таким: «Есть регламент, бюджет тоже определён, и ваша задача в том, чтобы всё рассчитать с учётом этого». И тогда люди смогут определиться, присоединяться к нам или нет.

Однако ещё до того, как этот регламент вступил в силу, предлагается прикинуть, на какие двигатели и силовые установки мы перейдём в следующий раз. Просто я думаю, что из-за этого Формула 1 выглядит несколько непоследовательной.

У всех нас – у FIA, у Формулы 1 и у команд чемпионата – общие интересы, мы хотим, чтобы дела нашего спорта шли отлично, а для этого необходимо составлять долгосрочные планы, и мы все вместе должны заниматься их реализацией».

Вольфф не конкретизировал, какие именно силы пытаются продвигать идею возврата к атмосферным двигателям V10, однако явно намекнул, что это может быть Red Bull, поскольку в Милтон-Кинсе якобы испытывают трудности с созданием собственной силой установки, чем занимается компания Red Bull Powertrains.

«По-моему, есть люди, которые чувствуют, что они, возможно, не настолько конкурентоспособны, как бы им хотелось быть в следующем году, – заявил Вольфф. – Вспомните 2014-й, ведь тогда эти же самые люди критиковали тот регламент на двигатели, потому что силовые установки их поставщиков сначала тоже были недостаточно конкурентоспособными.

Теперь они разрабатывают собственный двигатель, и я думаю, что они очень боятся, что этот их проект не будет успешным. Именно поэтому предпринимаются неожиданные попытки неких манипуляций, и появляется идея о моторах V10.

Мы в Mercedes всегда предпочитаем открыто вести подобные дискуссии. Каким должен быть двигатель будущего? V8 или V10? И какой должна быть гибридная система, с ним интегрированная и установленная на машине? Курс на использование экологичного топлива однозначно правильный, но двигатель должен быть атмосферным или оснащённым турбиной?

Мы готовы принять любой вызов, если решение о таком двигателе будет принято в рамках правильной процедуры. Пока мы придерживаемся установленного порядка, поэтому давайте вместе со всеми производителями двигателей обсудим, какие моторы мы бы хотели получить после 2030 года, и уже на основе этого надо будет предложить некий план, приемлемый для Формулы 1».

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