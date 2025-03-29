Нападающий Кристал Пэлас впервые после травмы вышел на поле. Фото

Нападающий "Кристал Пэлас" впервые после травмы вышел на поле.

Жан-Филипп Матета вышел с первых минут на матч Кубка Англии против "Фулхэма". Это его первое появление на поле после полученной травмы уха в матче против "Милуолла" также в Кубке.

Футболист вышел в защитном чехле на ухе, защищающим от повреждений.

Напомним, что Жан-Филипп Матета получил травму в 1/8 финала Кубка Англии и покинул поле на 15-й минуте. Из-за этого он пропустил два матча "орлов".

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На момент написания новости, счёт в матче между "Кристалом Пэласом" и "Фулхэмом" не открыт.

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