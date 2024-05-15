Следить
Футбол

«Встань, если ненавидишь Арсенал». Фанаты Тоттенхэма радовались первому голу Холанда в свои ворота

Неоднозначный поступок

"Встань, если ненавидишь Арсенал". Фанаты Тоттенхэма радовались первому голу Холанда в свои ворота

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Болельщики "Тоттенхэма" отметились необычным поведением во время домашнего матча против "Манчестер Сити" (0:2).

    Часть фанатов "шпор" отпраздновала первый гол Эрлинга Холанда в свои ворота. Помимо этого, они поддержали болельщиков "Сити", отметив гол норвежца, скопировав The Poznan (форма спортивного празднования, в которой болельщики стоят спиной к полю, соединяют плечи бок о бок и синхронно прыгают на месте — прим.).

    Также с трибун доносились обидчивые кричалки в адрес "Арсенала":

    "Встань, если ненавидишь "Арсенал".

    Вы смотрите, "Арсенал"?, — скандировали болельщики.

    "Манчестер Сити" опережает "Арсенал" на один балл по итогам 37-и туров АПЛ.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis