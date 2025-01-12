«Мы это сделаем, я пошумлю на конец». Джошуа назвал следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа назвал своего следующего соперника. ЭйДжей планирует выйти на ринг против Тайсона Фьюри.

«Это должно произойти в этом году. Мы сделаем бой против Тайсона Фьюри. Эдди Хирн, Турки, они могут устроить этот бой. Я пошумлю на конец карьеры», – сказал Джошуа.

Джошуа проиграл свой последний бой нокаутом от Даниэля Дюбуа, а Тайсон Фьюри был дважды побежден Александром Усиком решением судей.

Ранее чемпион хевивейта Александр Усик назвал победителя возможного супербоя между британцами Фьюри и Джошуа.

sport.ua