Будет рекорд. Известно, сколько зрителей соберет бой Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа

Поздним вечером в субботу, 21 сентября, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится боксерский поединок между британцами Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа.

Это, напомним, будет бой за пояс чемпиона мира по версии IBF, от которого не так давно отказался украинец Александр Усик.

Как заявил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, на трибунах легендарного «Уэмбли» соберется 96 тысяч зрителей, что станет рекордом арены для боксерского поединка.

Ранее опытный супертяж дал оценку бою Джошуа – Дюбуа.

sport.ua