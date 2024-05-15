Первый этап сезона REC на Moscow Raceway

В субботу на подмосковной трассе Moscow Raceway состоится Гран При Авто Mail.ru – первый этап сезона Российской серии гонок на выносливость (REC).

Старт четырехчасовой гонки будет дан в 17:30 будет дан старт, в ней примут участие 29 экипажей, которым предстоит соревноваться в четырёх классах: GT Pro, GT, GT Light и CN Pro.

Самым массовым станет класс GT. В нём представлены автомобили четырёх марок: Mercedes, Porsche, BMW и Toyota. По ходу сезона к ним присоединится Audi LMS.

В классе GT Light будет разыгран внутренний зачёт участников на автомобилях марки BMW – «Кубок 330». В классе также представлены экипажи на Mazda 3 и Mitsubihi.

В классе GT Pro участников немного меньше, однако не все выйдут на старт первого этапа, поскольку и на спорте сказываются общие проблемы с логистикой и запасными частями. В этом классе кроме традиционных Mercedes AMG GT 3 и Porsche 911 GT3 примет участие Marussia GT №7. Но по ходу сезона число участников в этой категории будет расти.

Поедет в REC 2024 и полюбившийся публике мощный Chevrolet Corvette №8. Команда SPORA GT заявила в сезоне пять автомобилей, в числе которых Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracan GT3 EVO, Porsche 911 GT3 Сup.

Не все заявленные суперкары смогут принять участие в первой гонке сезона., но это тоже часть «игры» в гонках на выносливость – необходимо основательно подготовить технику.

Класс CN Pro пополнился новыми заявками от экипажей на французских спортпрототипах Ligier и английском Radical. Всего в сезоне сегодня заявлено пять спортпрототипов. Организаторы утверждают, что по ходу сезона машин в этой категории тоже станет больше.



В REC 2024 выступят сильнейшие гонщики страны, включая тех, кто уже добивался успехов в предыдущие годы и в этом чемпионате, и в международных сериях. Ринат Салихов, Сергей Борисов, Денис Ременяко имеют большой опыт выступлений в марафонах и гонках GT как в России, так и за рубежом.

Михаэль Белов и Контантин Терещенко известны по участию в европейских молодёжных формульных сериях. Вернется в REC и Марат Хайров, который в прошлом году провёл дебютный сезон в немецкой серии ADAC GT4. И, конечно, все с нетерпением ждут на старте легенды гонок на выносливость – Романа Русинова.

Не исключено, что по ходу сезона многократного чемпиона престижных международных марафонских серий и призёра «24-х часов Ле-Мана» мы увидим не только за рулём прототипа Ligier, но и на абсолютно новом гоночном автомобиле отечественной марки Rossa.

Расписание Гран При Авто Mail.ru

14:30 – Открытие автодрома для зрителей, начало дополнительных активностей

15:00 – Прогулка по питлейн

16:45 – Выезд и расстановка автомобилей на стартовой решетке.

17:00 – Допуск зрителей на стартовую решетку, представление участников

17:30 – Старт Гран При Авто Mail.ru / I этапа Чемпионата Москвы

21:30 – Финиш

22:00 — Процедура награждения победителей и призеров на подиуме

С билетными программами и дополнительными программами для зрителей можно ознакомится на сайте серии www.superrace.ru.

Источник