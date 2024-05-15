Рим. Остапенко не смогла второй год подряд выйти в полуфинал

Елена Остапенко выбыла из борьбы за титул на турнире WTA 1000 в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Арина Соболенко (-, 2) 2:6, 4:6

Латвийской теннисистке не удалось одержать первую победу в противостояниях с Соболенко. В 2019 году Остапенко проиграла ей на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу, а в прошлом сезоне — на турнире WTA 1000 в Дубае.

Для Елены это был 11-й четвертьфинал на турнирах WTA 1000. В предыдущих десяти она одержала семь побед. в том числе в прошлом году в Риме, где она проиграла в полуфинале будущей чемпионке Елене Рыбакиной.

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