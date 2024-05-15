Тодд Боэли: В Челси мы не тратим деньги, мы инвестируем

Боэли поделился своими мыслями

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Совладелец "Челси" Тодд Боэли рассказал о расходах клуба на трансферы.

"Когда мы тратим, мы инвестируем. И эти игроки продолжают сохранять свою ценность. Я могу утверждать, что инвестиции, сделанные "Челси", оправдали себя".

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 15 мая в 21:45 по киевскому времени. "Синие" сыграют против "Брайтона".

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