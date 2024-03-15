Следить
Футбол

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24: онлайн-трансляция

15 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Наш сайт проведет текстовый онлайн церемонии. Начало — в 13:00 по киевскому времени.

Быстрые ссылки

Участники:

  • Атлетико Мадрид (Испания);
  • Барселона (Испания);
  • Реал Мадрид (Испания);
  • Манчестер Сити (Англия);
  • Арсенал Лондон (Англия);
  • Бавария Мюнхен (Германия);

    • li>

  • Боруссия Дортмунд (Германия);
  • Пари Сен-Жермен (Франция).

    • Процедура

    На этой стадии жеребьевка пройдет без посева — представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

    Происходит в три этапа:

    1. Четвертьфинала.
    2. Полуфиналов.
    3. Определение команды -хозяйки финала.

    Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля. Полуфиналы пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

    Лига чемпионов-2023 /24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты – онлайн

    champion.com.ua

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis