Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24: онлайн-трансляция

15 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Наш сайт проведет текстовый онлайн церемонии. Начало — в 13:00 по киевскому времени.
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Участники:
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Процедура
На этой стадии жеребьевка пройдет без посева — представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Происходит в три этапа:
- Четвертьфинала.
- Полуфиналов.
- Определение команды -хозяйки финала.
Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля. Полуфиналы пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.
Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Лига чемпионов-2023 /24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты – онлайн