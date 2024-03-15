Сотрудница Red Bull Racing подала апелляцию

В начале марта в Red Bull отклонили жалобу о «ненадлежащем поведении», поданную одной из сотрудниц Red Bull Racing против руководителя команды Кристиана Хорнера. Спустя какое-то время уже саму сотрудницу отстранили от работы, но у неё оставалось право подать апелляцию, которым женщина решила воспользоваться.

Британское издание Mail Online приводит слова неназванного знакомого сотрудницы Red Bull Racing: «Она очень разочарована произошедшим, тем более, что она всё сделала по правилам, но теперь чувствует разочарование от действий компании.

Её отстранили, хотя она следовала установленной процедуре. Её отстранили от работы, которую она любит, и от спорта, в котором она высоко ценится. Ей никто не оказал поддержку, и она очень разочарована обращением со стороны своего работодателя.

Смотрите, что произошло. Она подала жалобу, после которой якобы было проведено прозрачное независимое расследование, Хорнер был оправдан, а затем её отстранили от должности».

В Red Bull Racing пока официально не подтвердили подачу апелляции.

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