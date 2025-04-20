Где Усик и Кличко? Рейтинг лучших супертяжей на все времена от Тедди Атласа

Легендарный американский тренер Тедди Атлас составил десятку лучших супертяжей в истории.
На первую строчку Атлас поставил Джо Луис, а за ним в списке идет Мохаммед Али и Джек Джонсон.
В свой рейтинг из десяти боксеров Атлас не включил украинцев Александра Усика и братьев Кличко.
Ранее известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории.
Десятка лучших боксеров в мире по версии Тедди Атласа
- Джо Луис (66-4, 52 KO)
- Мохаммед Али (56-5, 37 КО)
- Джек Джонсон (53-11-8, 33 КО)
- Роки Марчиано (49-0, 43 KO)
- Джордж Форман (76-5, 68 КО)
- Санни Листон (50-4, 39 КО)
- Джин Танни (65-1-1, 48 KO)
- Джек Демпси (53-6-8, 43 KO)
- Ларри Холмс (69-9, 44 KO)
- Леннокс Льюис (41-2-1, 32 KO)