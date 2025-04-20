Где Усик и Кличко? Рейтинг лучших супертяжей на все времена от Тедди Атласа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Легендарный американский тренер Тедди Атлас составил десятку лучших супертяжей в истории.

На первую строчку Атлас поставил Джо Луис, а за ним в списке идет Мохаммед Али и Джек Джонсон.

В свой рейтинг из десяти боксеров Атлас не включил украинцев Александра Усика и братьев Кличко.

Ранее известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории.

Десятка лучших боксеров в мире по версии Тедди Атласа

Джо Луис (66-4, 52 KO) Мохаммед Али (56-5, 37 КО) Джек Джонсон (53-11-8, 33 КО) Роки Марчиано (49-0, 43 KO) Джордж Форман (76-5, 68 КО) Санни Листон (50-4, 39 КО) Джин Танни (65-1-1, 48 KO) Джек Демпси (53-6-8, 43 KO) Ларри Холмс (69-9, 44 KO) Леннокс Льюис (41-2-1, 32 KO)

sport.ua