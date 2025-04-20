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Бокс

Где Усик и Кличко? Рейтинг лучших супертяжей на все времена от Тедди Атласа

Где Усик и Кличко? Рейтинг лучших супертяжей на все времена от Тедди Атласа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Легендарный американский тренер Тедди Атлас составил десятку лучших супертяжей в истории.

На первую строчку Атлас поставил Джо Луис, а за ним в списке идет Мохаммед Али и Джек Джонсон.

В свой рейтинг из десяти боксеров Атлас не включил украинцев Александра Усика и братьев Кличко.

Ранее известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории.

Десятка лучших боксеров в мире по версии Тедди Атласа

  1. Джо Луис (66-4, 52 KO)
  2. Мохаммед Али (56-5, 37 КО)
  3. Джек Джонсон (53-11-8, 33 КО)
  4. Роки Марчиано (49-0, 43 KO)
  5. Джордж Форман (76-5, 68 КО)
  6. Санни Листон (50-4, 39 КО)
  7. Джин Танни (65-1-1, 48 KO)
  8. Джек Демпси (53-6-8, 43 KO)
  9. Ларри Холмс (69-9, 44 KO)
  10. Леннокс Льюис (41-2-1, 32 KO)

sport.ua

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