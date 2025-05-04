На этот раз без сенсации. Мунгия перебоксировал Сураче в реванше в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Хайме Мунгия

3 мая на арене «The Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит масштабный вечер бокса.

В поединке главного карда в реванше встретились экс-чемпион мира Хайме Мунгия (44–2, 35 КО) из Мексики и француз Бруно Сураче (26–0–2, 5 КО). В декабре прошлого года мексиканец сенсационно уступил нокаутом.

Мунгия с первых секунд забрал центр ринга, постоянно преследовал соперника и выбрасывал много ударов. Сураче решил работать вторым номером, неплохо двигался на ногах, периодически взрывался в контратаках.

Мексиканец легко резал углы, делая ставку на акцентированные удары в голову. Его соперник прятался за блоком, успешно защищался, но был слишком пассивным в атаке.

В седьмом раунде Бруно достал оппонента акцентированными ударами с дальней дистанции. Француз пытался отвечать на каждую атаку Мунгии, очень много двигался на ногах, но на последних секундах пропустил опасную атаку.

Постепенно Хайме начал наращивать свое преимущество – атаковал чаще и точнее, успешно прессинговал оппонента и теснил того к канатам. Из-за усталости Сураче серьезно замедлился и все больше думал о защите.

Судьи зафиксировали единогласную победу Мунгии, который сумел одолеть Сураче в реванше.

Хайме Мунгия (Мексика) – Бруно Сураче (Франция) – UD 12 (116–112, 117–111, 117–111)

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Мунгия – Сураче

Getty Images/Global Images Ukraine. Мунгия – Сураче

Getty Images/Global Images Ukraine. Мунгия – Сураче

Getty Images/Global Images Ukraine. Мунгия – Сураче

Getty Images/Global Images Ukraine. Мунгия – Сураче

sport.ua