Известный промоутер сделал прогноз на бой Дюбуа – Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа

Британский промоутер Фрэнк Уоррен сделал прогноз на предстоящий бой между Даниелем Дюбуа и Энтони Джошуа.

«Сейчас я более уверен в победе Дюбуа над Джошуа, чем раньше. Безусловно, он стал более зрелым, выдал два невероятных выступления, когда вышел на оба боя андердогом и показал то, к чему стремился.

Я предвижу, что Даниель нокаутирует Джошуа. Если он его поймает, то отправит в нокаут. Смотрите, Дюбуа – молодой парень, ему 26 лет. Я видел Эй Джея под давлением и как он реагирует на трудности. Это будет битва джебов. Джеб – это главное в этом бою. Сердце, разум и джеб – это главное здесь. Это два огромных панчера, бой не пройдет всю дистанцию. И я искренне верю, что у Даниеля есть способности, чтобы нокаутировать Джошуа», – сказал Уоррен.

Дюбуа проведет первую защиту титула IBF в бою с Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 21 сентября 2024 года.

sport.ua