Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

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Промоутер Тайсона Боб Арум рассказал, что Фьюри готов к реваншу с Усиком и назвал исход первого боя.

«Во время боя я был убежден, что Тайсон выиграет. Я сказал Фрэнку Уоррену, что для победы ему нужно выиграть один из двух последних раундов. По моим подсчетам, украинец выиграл 1-й раунд, следующие шесть – были за Тайсоном, тогда Усик сравнял счет, а последний 12-й раунд очевидно, что выиграл Фьюри. По моим подсчетам, Тайсон выиграл на один раунд больше (Фьюри 114-113 – ред.), как и посчитал один из судей, я считаю, что он был прав.

Тайсон готов к реваншу. Он активировал опцию о реванше», – сказал Арум.

sport.ua