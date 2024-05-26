Фредерик Вассёр: Шарль идеально справился с делом

Фредерик Вассёр, подводя итоги гонки, заявил, что Шарль Леклер в Монако идеально справился с делом, и это тот случай, когда слова руководителя команды Ferrari не кажутся преувеличением.

Фредерик Вассёр: «Это был прекрасный уик-энд, который останется в памяти Шарля, ведь в прошлом гонки в Монако для него складывались непросто. Сейчас он просто летел по трассе, начиная с первого круга первой тренировки, и идеально справился с делом.

Сама гонка была несколько странной, ведь после красных флагов и рестарта пришлось проехать 77 кругов на одном комплекте резины. Шарль всегда контролировал ситуацию и пару раз спрашивал, можно ли прибавить, но мы не давали ему зелёный свет.

Карлос тоже провёл гонку очень уверенно и внёс важный вклад в эту победу, помогая нам контролировать отрывы от соперников, ехавших позади, и отлично поработав на команду.

Мы все прилагаем огромные усилия, все работают сообща, поэтому команда динамично развивается и движется в правильном направлении. Теперь важно избежать головокружения от этого успеха, мы должны сохранять собранность, но эта победа придаст всем дополнительную мотивацию – как бригаде, работающей на трассе, так и тем, кто трудится на базе в Маранелло.

Это совершенно особенный день, мы видим, как эмоционально реагировали все наши сотрудники, собравшиеся вокруг подиума. Но теперь уже пора сосредоточиться на том, что на следующем этапе, в Канаде, надо снова хорошо выполнить стоящие перед нами задачи – даже ещё лучше, чем сегодня».

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