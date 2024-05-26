Коко Гауфф: «Я чувствую, что если я хочу быть тем игроком, которым я хочу стать, я должна испытывать дискомфорт и вносить изменения в свою игру»

Третья ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов перед стартом на Открытом чемпионате Франции

О подготовке к Ролан Гаррос

«Я здесь уже несколько дней, и чувствую, что хорошо подготовилась. У меня был хороший турнир в Риме, так что я в предвкушении. Надеюсь, что и здесь у меня будет хорошее настроение. Очевидно, что начало грунтового сезона было для меня тяжелым, но скажу, что на прошлой неделе я почувствовала, что значительно улучшила свои результаты. Это придало мне уверенности перед турниром. Это все, что у меня есть (улыбается)».

О длительном пребывании в Европе в этой части сезона

«Для меня это не так уж и сложно. Мне повезло, что мои родители могут приехать. Да, с телефонными звонками и прочим, когда у нас есть возможность, учитывая часовые пояса… Я не из тех, кто много говорит по телефону. Поэтому это меня не волнует. Я привыкла быть в Европе. Я проводила здесь, очевидно, не три месяца, а шесть недель в год в течение длительного времени, начиная с десяти лет. Поэтому я привыкла находиться здесь в течение долгого времени».

О работе над подачей

«Я чувствую, что в целом, если я хочу быть тем игроком, которым я хочу стать, я должна испытывать дискомфорт и вносить изменения в свою игру, не только в свою подачу, но и в другие элементы. Да, я стараюсь улучшать ее с каждым турниром. В моём последнем матче в Риме она была намного лучше в процентном отношении и с точки зрения двойных ошибок. Я думаю, что я уверена в себе. Я чувствую, что игра становится лучше. Однако очевидно, что подача — это тот удар, который, по моему мнению, трудно изменить. Просто потому, что когда вы напряжены или что-то подобное, вы возвращаетесь к тому, что, как вы знаете, работает. Поэтому иногда трудно заставить себя делать неудобные вещи, которые, как вы знаете, в долгосрочной перспективе будут лучше для вас».

В первом круге Ролан Гаррос Коко Гауфф сыграет против «нейтральной» Юлии Авдеевой.

btu.org.ua