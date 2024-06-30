Лос-Анджелес (W15). Сагдиева второй раз за месяц выиграла парный титул на турнире ITF

Украинская теннисистка Анита Сагдиева стала чемпионкой турнира ITF W15 в США

В решающем матче соревнований Анита Сагдиева и ее напарница Стефани Уэбб из Австралии, получившие третий номер посева, обыграли вторую сеяную пару турнира Лили Файркло/Теника Макгиффин (Австралия) — 7:5, 4:6, 10-6. Сагдиева и Уэбб один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки, сделали три брейка и проиграли три гейма на своей подаче.

Путь к титулу:

R1: Патси Дотерс/Клара Косан (США, WC) 6:0, 6:1

QF: Лорен Фридман/Кайли Маккензи (США) 7:5, 6:3

SF: Оливия Центер/Кейт Факих (США) 4:6, 6:3, 10-3

FR: Лили Файркло/Теника Макгиффин (Австралия, 2) 7:5, 4:6, 10-6

20-летняя Анита Сагдиева шестой раз в карьере сыграла в парном финале на уровне ITF и завоевала свой четвертый титул. В этом сезоне украинка провела второй финальный поединок — в начале июня она выиграла турнир ITF W15 в Сан-Диего.

Победа в Лос-Анджелесе принесла Аните Сагдиевой 478 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.

btu.org.ua