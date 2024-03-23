Майами. Маррей впервые за 10 месяцев победил игрока топ-30, Циципас и Тиафо покидают турнир после второго круга

На «Мастерсе» в Майами стартовал четвертый игровой день

Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Мартин Дамм (США, WC) — Томми Пол (США, 13) 4:6, 2:1 отказ

Кристофер О’Конелл (Австралия) — Фрэнсис Тиафо (США, 21) 7:5, 7:6(5)

Таллон Грикспор (Нидерланды, 25) — Алекс Микельсен (США) 7:6(5), 6:7(7), 6:4

Николас Ярри (Чили, 22) — Джек Дрэйпер (Великобритания) 7:6(5), 4:6, 7:6(2) — отыграл 2 матчбола

Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия, Q) — Тэйлор Фритц (США, 12) 6:3, 6:4

Доминик Кепфер (Германия) — Себастиан Баэс (Аргентина, 18) 6:3, 6:2

Денис Шаповалов (Канада, PR) — Стефанос Циципас (Греция, 10) 6:2, 6:4

Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) 7:6(0), 6:3

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) — Шан Цзюнчэнь (Китай, WC) 6:3, 7:5

Янник Синнер (Италия, 2) — Андреа Вавассори (Италия) 6:3, 6:4

14-я ракетка мира Томми Пол не смог завершить поединок, в котором лидировал после первого сета, из-за травмы голеностопа, который подвернул на старте второй партии. Его соперник Мартин Дамм впервые сыграл против теннисиста топ-20 и впервые прошел в третий круг на турнире серии «Мастерс». В третьем круге американец сыграет против австралийца Кристофера О’Конелла.

Николас Ярри выиграл первый матч на харде на уровне АТР тура с начала января этого года. Чилиец уступал 3:5 в решающем сете и отыграл два матчбола Дрэйпера, когда тот подавал на матч. Ярри впервые сыграет в третьем круге турнира в Майами и дальше встретится с бразильцем Тьягу Зайботом Вилдом.

Денис Шаповалов шестой раз сыграл против Стефаноса Циципаса и одержал четвертую победу. Канадец выиграл 55-й матч в основной сетке «Мастерса» и впервые с прошлогоднего турнира в Майами одержал две победы на одном турнире этой категории. Дальше Шаповалов сыграет против победителя встречи Александр Бублик — Маттео Арнальди.

Энди Маррей впервые с сентября прошлого года выиграл два матча подряд (в первом круге он обыграл Маттео Берреттини). Британец впервые с мая прошлого года сумел победить соперник из топ-30 мирового рейтинга. В третьем круге Энди Маррей сыграет против чеха Томаша Махача, которому проиграл в этом сезоне на турнире в Марселе.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua