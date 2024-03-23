Саутгейт: Кейн не сыграет против Бельгии

Форвард трех львов еще не готов к участию в матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Англии Гарри Кейн не сыграет в товарищеском матче против "Бельгии", который пройдет во вторник 26 марта, об этом сообщил наставник "трех львов" Гаррет Саутгейт:

"Гарри Кейн вернется в Германию для лечения травмы голеностопа. Он не готов играть против Бельгии во вторник".

Напомним, что форвард мюнхенской "Баварии" получил повреждение в матче Бундеслиги против "Дармштадта", однако несмотря на это, отправился в расположение сборной.

www.ua-football.com