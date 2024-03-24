Джейк Пол назвал свою главную мотивацию на бой с Тайсоном

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Известный ютуб-блогер Джейк Пол, который активно строит боксерскую карьеру, высказался о поединке с легендарным Майком Тайсоном. Джейк хочет проверить на себе силу легенды мирового бокса.

«Без сомнения, это будет мой самый сложный, самый свирепый, самый смертельно опасный оппонент, несмотря на возраст – потому что мощь уходит у бойца последней. Я даже поверить не могу в этот бой – это сюрреалистично, я благодарен за такой шанс.

Я хочу проверить, насколько сильно бьет Тайсон. Я действительно хочу, Майк! Легенды говорят, что ты «Железный Майк» – так вот у меня железный подбородок. Люди знают об этом. Я не падаю после ударов», – заявил Пол в своем подкасте.

Поединок должен состояться 20 июля в Арлингтоне, США.

sport.ua