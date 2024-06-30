Испания — Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024

Определяется соперник Германии в четвертьфинале – смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Испания после идеального старта на Евро сыграет против Грузии, которая абсолютно неожиданно вышла в плей-офф на своем дебютном чемпионате.
Бой слона и моськи – это само собой, но на этом турнире Кварацхелия, Микаутадзе и, особенно, Мамардашвили уже настолько влюбили в себя фанатов, что, кажется, вся Европа сейчас за них, а это окрыляет.
Евро-2024. Раунд плей-офф, 1/8 финала
30 июня 2024. Кельн, "РейнЭнергиШтадион"
Испания 22:00 Грузия
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляция матча
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