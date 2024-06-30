Джесси Родригес нокаутировал Хуана Франсиско Эстраду и завоевал пояс WBC

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В американском Финиксе состоялся чемпионский бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

В главном поединке вечера сошлись мексиканец Хуан Франсиско Эстрада (44–4, 28 КО) и американец Джесси Родригес (20–0, 13 КО).

В 4-м раунде Родригес нанес сопернику апперкот и отправил его в нокдаун левым прямым.

Эстрада отыгрался в 6-м раунде, поймав Родригеса кроссом – тоже нокдаун.

В 7-м раунде Джесси нокаутировал соперника ударом по корпусу и завоевал пояс WBC.

Джесси Родригес (США) – Хуан Франсиско Эстрада (Мексика) – KO 7/12

sport.ua