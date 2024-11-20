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Бокс

Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али

Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный супертяж Джордж Форман назвал бойца, который является феноменом в боксе. Форман выделил бывшего чемпиона мира Майка Тайсона.

«Майк Тайсон – это феномен бокса. Да, Джо Фрейзер – жесткий парень, но Майк Тайсон. Откуда он взялся?», – отметил Форман.

Напомним, что Майк Тайсон провел свой последний профи-бой в минувшие выходные, проиграв шоумену Джейку Полу единогласным решением судей.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua

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