Известно финальное турнирное положение сборных во всех дивизионах Лиги наций

Все матчи раунда сыграны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 ноября завершились последние поединки 6-го тура группового этапа Лиги наций.

Отметим, что жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Сами поединки пройдут в конце марта.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сборная Украины в своем матче 6-го тура Лиги наций переиграла национальную команду Албании (2:1).

Лига А, группа 1

# Команда И В Н П М РМ О

1 Португалия 6 4 2 0 13 8 14 2 Хорватия 6 2 2 2 8 0 8 3 Шотландия 6 2 1 3 7 -1 7 4 Польша 6 1 1 4 9 -7 4

Лига А, группа 2

# Команда И В Н П М РМ О

1 Франция 6 4 1 1 12 6 13 2 Италия 6 4 1 1 13 5 13 3 Бельгия 6 1 1 4 6 -3 4 4 Израиль 6 1 1 4 5 -8 4

Лига А, группа 3

# Команда И В Н П М РМ О

1 Германия 6 4 2 0 18 14 14 2 Нидерланды 6 2 3 1 13 6 9 3 Венгрия 6 1 3 2 4 -7 6 4 Босния и Герцеговина 6 0 2 4 4 -13 2

Лига А, группа 4

# Команда И В Н П М РМ О

1 Испания 6 5 1 0 13 9 16 2 Дания 6 2 2 2 7 2 8 3 Сербия 6 1 3 2 3 -3 6 4 Швейцария 6 0 2 4 6 -8 2

Лига B, группа 1

# Команда И В Н П М РМ О

1 Чехия 6 3 2 1 9 1 11 2 Украина 6 2 2 2 8 0 8 3 Грузия 6 2 1 3 7 1 7 4 Албания 6 2 1 3 4 -2 7

Лига B, группа 2

# Команда И В Н П М РМ О

1 Англия 6 5 0 1 16 13 15 2 Греция 6 5 0 1 11 7 15 3 Ирландия 6 2 0 4 3 -9 6 4 Финляндия 6 0 0 6 2 -11 0

Лига B, группа 3

# Команда И В Н П М РМ О

1 Норвегия 6 4 1 1 15 8 13 2 Австрия 6 3 2 1 14 9 11 3 Словения 6 2 2 2 7 -2 8 4 Казахстан 6 0 1 5 0 -15 1

Лига B, группа 4

# Команда И В Н П М РМ О

1 Уэльс 6 3 3 0 9 5 12 2 Турция 6 3 2 1 9 3 11 3 Исландия 6 2 1 3 10 -3 7 4 Черногория 6 1 0 5 4 -5 3

Лига С, группа 1

# Команда И В Н П М РМ О

1 Швеция 6 5 1 0 19 15 16 2 Словакия 6 4 1 1 10 5 13 3 Эстония 6 1 1 4 3 -6 4 4 Азербайджан 6 0 1 5 3 -14 1

Лига С, группа 2

# Команда И В Н П М РМ О

1 Румыния 5 5 0 0 15 12 15 2 Косово 5 4 0 1 10 6 12 3 Кипр 6 2 0 4 4 -11 6 4 Литва 6 0 0 6 4 -7 0

Лига С, группа 3

# Команда И В Н П М РМ О

1 Северная Ирландия 6 3 2 1 11 8 11 2 Болгария 6 2 3 1 3 -3 9 3 Беларусь 6 1 4 1 3 -1 7 4 Люксембург 6 0 3 3 3 -4 3

Лига С, группа 4

# Команда И В Н П М РМ О

1 Северная Македония 6 5 1 0 10 9 16 2 Армения 6 2 1 3 8 -1 7 3 Фарерские острова 6 1 3 2 5 -1 6 4 Латвия 6 1 1 4 4 -7 4

Лига D, группа 1

# Команда И В Н П М РМ О

1 Сан-Марино 4 2 1 1 5 2 7 2 Гибралтар 4 1 3 0 4 1 6 3 Лихтенштейн 4 0 2 2 3 -3 2

Лига D, группа 2

# Команда И В Н П М РМ О

1 Молдова 4 3 0 1 5 4 9 2 Мальта 4 2 1 1 2 0 7 3 Андорра 4 0 1 3 0 -4 1

www.ua-football.com