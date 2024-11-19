Ига Швёнтек: “Не думаю, что я когда-либо была такой уставшей как после полуфинала с Италией”

Польская теннисистка прокомментировала поражение её команды в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг



Вчера сборная Польши уступила Италии в полуфинальном матче командного турнира.

“Эти последние матчи на турнире были очень напряжёнными, и было приятно, что в важные моменты я была готова использовать свои шансы, и в итоге выиграть [некоторые из них]. Честно говоря, не думаю, что я когда-либо была такой уставшей как после полуфинала (улыбается).

В одиночном матче против Паолини, я думаю, я не отыграла так же стабильно, как в предыдущих матчах против неё. И в финале Ролан Гаррос, и на US Open тоже, я не давала ей пространства для того, чтобы она могла вернуться в игру. Сегодня я это сделала, и она этим воспользовалась. Она топ-игрок, и вы не можете делать это, если хотите уверенно победить. Я думаю, что мой уровень энергии был очень низким во втором сете, но силы вернулись ко мне в третьей партии. Не знаю почему (улыбается), но я просто чувствовала себя лучше в третьем сете, поэтому подумала, что смогу сделать больше.

Что касается парного поединка, то нет чего-то, о чем я жалею. Я боролась за каждое очко. Да, возможно, был один розыгрыш на сетболе, который я могла бы сыграть лучше, но тактически я облажалась… Но в целом мы боролись до конца и отдали все силы”.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua