НХЛ начала подготовку к церемонии по случаю рекорда Овечкина по голам в лиге

Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига ведет подготовку торжественных мероприятий по поводу выхода нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на первое место по заброшенным шайбам в истории.

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», — приводит Odds.ru слова Дэйли.

Во вторник, 18 ноября, 39-летний россиянин забросил две шайбы в матче с «Ютой» (6:2) и теперь у него 868 голов за карьеру в НХЛ. Ему осталось забить 26 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

98 процентов опрошенных игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки Источник: Odds.ru

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