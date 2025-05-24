Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на полуфинал чемпионата мира по хоккею

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24 мая определятся финалисты чемпионата мира по хоккею, в одном из полуфиналов сойдутся Швейцария и Дания. Матч начнется в 19:20 по киевскому времени.

Швейцария

Действующие вице-чемпионы мира выглядят весьма солидно на этом турнире, их главные качества: стабильность и высокий уровень организации. Швейцария начала с тяжелого матча против чехов этот турнир, имели шансы на победу, но в итоге уступили в овертайме – 4:5.

Стартовая неудача стала неким раздражителем, после чего команда одержала шесть побед кряду, выиграв в итоге свою группу. В четвертьфинале швейцарцам повезло с соперником, они разобрались с Австрией – 6:0, причем уже в первом периоде, смогли закинуть три шайбы.

Дорога в финал выглядит открытой, но не надо праздновать раньше времени, ведь соперник воодушевлен своим успехом.

Дания

Даже несмотря на то, что датчане проводили свои матчи дома, большого успеха от них не ждали. Команда начала с трех поражений, да, проиграли сильным соперникам: США, Швейцарии и Чехии, но от этого тяжело оправиться.

Датчане показали характер, выиграв четыре встречи подряд в группе, причем в последнем матче, обыграли немцев только в серии буллитов, буквально вырвав четвертое место. Против Канады все выглядело очевидным, «кленовые листы» в отличной форме, с мощным составом, проиграть без разгрома уже было бы хорошо. Дания умудрилась обыграть Кросби и компанию, выдав ударную двухминутку в конце матча, в итоге историческая победа со счетом 2:1. По своему стилю и титулам, Швейцария точно не выглядит так страшно, как канадцы.

Личные встречи

Команды уже играли между собой на этом турнире, на групповой стадии швейцарцы выиграли со счетом 5:2. Стоит признать, что два периода Дания выглядела конкурентно, хоть Швейцария смотрелась лучше, это видно даже по статистике бросков по воротам 35 против 15.

Прогноз

Основной вопрос перед этой встречей в том, способы ли датчане на еще один подвиг. Поскольку встреча состоится в Стокгольме, уже не будет той поддержки своей публики.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Швейцарии – 1,28, ничья – 5,87, победа Дании – 8,42. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, швейцарцы сделают выводы из ошибок канадцев, они сыграют собрано и аккуратно. Приемлемо выглядит ставка на успех хозяев с форой -2 гола за 1,71.

Прогноз Sport.ua

Швейцария 24.05.2025 –

19:20

Дания Фора Швейцарии (-2)

1.71 Сделать ставку

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