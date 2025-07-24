Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы

idnes.cz

На 85-м году жизни скончался легендарный чешский хоккеист Йозеф Черны.

Черны почти всю игровую карьеру провел в составе «Комента» из города Брно. Он помог команде завоевать семь чемпионских титулов и стал лучшим бомбардиром команды.

На счету Черны – 671 матч и 405 заброшенных шайб. Также Йозеф отдал 230 голевых передач.

Выдающийся след он оставил и в национальной сборной Чехословакии: провел 210 матчей и забросил 75 шайб. Историческим стал его гол в ворота СССР на чемпионате мира 1969 года, который проходил всего через несколько месяцев после советской оккупации. Благодаря той шайбе Чехословакия победила со счетом 2:0.

После завершения карьеры Черны работал тренером в «Комете», а также увлекся разведением почтовых голубей, с которыми участвовал в различных соревнованиях.

Умер в городе Брно от острой пневмонии.

Умер бывший игрок Ливерпуля и сборной Уэльса, который выиграл две ЛЧ

sport.ua