ЧМ по хоккею U-18. Определились все соперники сборной Украины

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Сборная Украины по хоккею U-18 узнала всех соперников на чемпионате мира в Дивизионе 1A в 2026 году.

Из элитного дивизиона вылетела юношеская сборная Швейцарии, которая проиграла Норвегии по буллитам матч за выживание. Из Дивизиона 1B поднялась сборная Польши.

Остальными соперниками остались Казахстан, Словения и Венгрия.

Юношеская сборная Украины два года кряду завершила ЧМ в Дивизионе 1A на второй позиции, оставаясь в шаге от выхода в элиту.

Пока нет информации, где и когда пройдет ЧМ-2026 в дивизионе сборной Украины.

Завершился ЧМ по хоккею U-18 с участием Украины. Итоговая таблица

sport.ua