ЧМ по хоккею U-18. Определились все соперники сборной Украины

Сборная Украины по хоккею U-18 узнала всех соперников на чемпионате мира в Дивизионе 1A в 2026 году.
Из элитного дивизиона вылетела юношеская сборная Швейцарии, которая проиграла Норвегии по буллитам матч за выживание. Из Дивизиона 1B поднялась сборная Польши.
Остальными соперниками остались Казахстан, Словения и Венгрия.
Юношеская сборная Украины два года кряду завершила ЧМ в Дивизионе 1A на второй позиции, оставаясь в шаге от выхода в элиту.
Пока нет информации, где и когда пройдет ЧМ-2026 в дивизионе сборной Украины.
Завершился ЧМ по хоккею U-18 с участием Украины. Итоговая таблица
sport.ua