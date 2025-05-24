“Еда здесь настолько плохая, что мы почти ничего не заказываем”. Марта Костюк – о закулисье Ролан Гаррос и своем модном проекте с WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном интервью порталу “Большой теннис Украины” рассказала о подготовке к Ролан Гаррос, закулисье парижского “мэйджора” и своем модном проекте с WTA



– Марта, вы приехале на Ролан Гаррос после очень ярких турниров в Мадриде и Риме, где проигрывали только первой ракетке мира в невероятно эмоциональных поединках. Насколько чувствуете себя свежей и отдохнувшей после грунтовой серии? Удалось набрать новых эмоций и энергии на «мэйджор»?

– Эти два турнира были действительно яркими! Сейчас я чувствую себя восстановленной. Мне выпала редкая в этом году возможность провести несколько дней дома, и я очень обрадовалась шансу побыть у моря, перезагрузиться и набраться сил и энергии перед “мэйджором”.

– Ваш первый матч в воскресенье. Как это для вас играть в этот дополнительный день, начинать “мэйджор” раньше понедельника? Или это уже привычная рутина

– Честно говоря, мы постоянно играем в разных условиях. Каждый день все может измениться: расписание, погода, обстоятельства. Поэтому нет большой разницы, когда начинаешь. Например, в прошлом году я тоже стартовала в воскресенье, но из-за дождя второй круг сыграла только в четверг. Было немного странно иметь почти четыре дня паузы между матчами, но такое иногда случается. Поэтому я не зацикливаюсь на этом. Все равно не имею на это никакого влияния.

– В Париже вы уже дважды тренировалась с Кэти Бултер. В нашем чате была шутка, что это потому, что у нее нет собачки и Мандер [песик Марты] не отвлекается. А если серьезно: то как вы выбираете, с кем будете тренироваться на том или ином турнире? Это зависит от каких-то задач или просто с кем комфортнее на корте?

– У нас была запланирована тренировка с Кэти в среду, но как только пришли на корт, начался сильный дождь, который так и не прекратился. В результате в тот день тренировка не состоялась, поэтому мы перенесли ее на утро четверга. Получилось, что потренировались только один раз. Кстати, Кэти обожает Мандера! На каждой тренировке говорит, что тоже мечтает завести собаку.

Организацией спаррингов обычно занимается Сандра. Она заранее спрашивает, с кем бы я хотела потренироваться, особенно если это кто-то новый или с непривычным стилем игры. Но в целом у меня уже есть свой круг игроков, с которыми я регулярно тренируюсь. Кэти – одна из них. Часто играю также с Линдой Носковой.



– Всегда интересно узнать, есть ли что-то новое на «мэйджорах» по сравнению с прошлым годом. Чем-то удивил Париж в этом сезоне? Или может наоборот огорчил?

– В этом году Париж меня очень огорчил в плане еды на кортах. Конечно, на разных турнирах питание отличается, но когда это “мэйджор”, ожидаешь чего-то лучшего. Сандра еще в среду, когда мы только приехали, пошутила: «Ну, ребята, готовьтесь есть эту еду две с половиной недели». Поэтому мы вроде собрались с силами и едим, но еда настолько плохая, что на самом деле почти ничего не заказываем. Такое случается нечасто, но на этот раз заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно.

А удивил тем, что они постепенно добавляют различные фишки для игроков. Например, я помню, что два года назад появилась зона с татуировками. В этом году уже делают маникюр, уход за лицом, волосами (хотя парикмахер у нас был и раньше). То есть они постоянно придумывают какие-то маленькие приятные вещи.

Но если говорить о чем-то действительно новом, не могу сказать, что заметила какие-то большие изменения. Немного обновили некоторые части стадиона и внутренние помещения, но в целом все осталось примерно так, как было.

– Мы уже увидели ваш влог о моде на YouTube канале WTA. Было очень ярко и стильно! Тут два вопроса: когда ждать продолжения? И был ли фидбэк от коллег по туру?

– Думаю, продолжения стоит ожидать уже в скором времени. Я знаю, что после того влога несколько человек даже приобрели похожие вещи, как у меня. Многим действительно понравилось и это очень приятно. Например, недавно в Риме подошли к Камиле Осорио, когда она была в красивом платье, и спросили: «Куда ты такая красивая собралась?». А она ответила: «Увидела видео Марты и подумала: а почему бы и мне не прийти на корты в платье?». И действительно пришла!

Было ещё несколько девушек, которые тоже вдохновились, и это так приятно видеть, что то, что ты делаешь, действительно находит отклик. Я пока что сама не очень практикую приходить на корты в разных образах, но думаю, со временем это изменится. Рано или поздно мы увидим много стильных аутфитов у девушек и это действительно классно!

В первом круге Открытого чемпионата Франции Марта Костюк сыграет против “квалифаера” Сары Бейлек из Чехии. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



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