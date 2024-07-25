Яссы. Данилович впервые за два года вышла в полуфинал, Паке остановила соотечественницу из квалификации

На турнире WTA 250 в Румынии прошли четвертьфинальные матчи

Яссы, Румыния • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Ана Богдан (Румыния)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мирра Андреева (-, 1) – Леа Бошкович (Хорватия, LL) 6:2, 6:0

Ольга Данилович (Сербия) – Анна Бондар (Венгрия, 8) 7:5, 6:2

Элина Аванесян (-, 5) – Жаклин Кристиан (Румыния, 3) 2:0 (перенесён)

Клоэ Паке (Франция) – Селена Янициевич (Франция, Q) 0:6, 6:2, 6:1

Ольга Данилович взяла реванш у Анны Бондар за поражение на прошлой неделе в первом круге турнира WTA 250 в Будапеште и впервые с июля 2022 года сыграет в полуфинале турнира WTA. Тогда сербке удалось дойти до финала в Лозанне (WTA 250).

Клоэ Паке во второй раз в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA (Страсбург-2019) и будет бороться за свой первый финал с побетельницей матча, который не состоялся сегодня из-за дождя.

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